Société d'études historiques Romans - Bourg de Péage - Patrimoine et humanisme (SEHR) - ROMANS-SUR-ISÈRE

Domaines d'activité: histoire locale

Domaines géographiques: local, Rhône-Alpes

Périodes chronologiques: Préhistoire-Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge, Moderne, Contemporain-Temps présent

Présentation de la société :

Fédérer les initiatives collectives et individuelles pour sauvegarder et promouvoir le patrimoine architectural de Romans et Bourg-de-Péage et valoriser le centre historique de Romans.

Président Laurent Jacquot